POL-GI: Mit Messer in Tankstelle - Festnahme + Einbruch + Zigarettenautomaten aufgebrochen

Gießen: Mit Messer in Tankstelle - Festnahme

Am Dienstagmittag (28.5.) betrat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Stefan-Bellof-Straße. Er hielt dabei ein Messer in der Hand und drohte gegen 12.05 Uhr anwesendem Personal verbal mit dem Tode. Anschließend entfernte sich der Mann. Das Personal blieb körperlich unverletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Beamte der Polizeistation Gießen Süd den Mann am Riversplatz an. Er weigerte sich, den Anweisungen der Beamten folge zu leisten, sodass er letztlich unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und festgenommen werden musste. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, die der alarmierte Rettungsdienst vor Ort behandelte. Die Beamten blieben unverletzt, sie fanden bei dem Mann ein Rasiermesser auf und stellten dieses sicher.

Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. In der Folge brachten ihn die Beamten in eine psychiatrische Klinik.

Gegen den 41-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

Gießen: Einbruch

Eine aufgehebelte Terrassentür ließ ein Einbrecher in der Straße Hasenköppel zurück. Durch die aufgebrochene Tür gelangte der Unbekannte in das Einfamilienhaus. Zuvor war er über einen Zaun gestiegen, um an das Haus zu gelangen. Er durchwühlte auf seiner Suche nach Wertgegenständen mehrere Räume und entkam letztlich mit Bargeld und Schmuck. Der Einbruch fand am Dienstag (28.5.) zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr statt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am frühen Mittwochmorgen (29.5.), dass sich zwei Männer an einem Zigarettenautomaten in der Ringallee zu schaffen machen. Noch vor Eintreffen der Streifen gegen 4 Uhr flohen zwei Personen. Auf Nachschau stellten die Beamten in Höhe der Hausnummer 53 einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest.

Über die beiden Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass sie eine dunkle Hautfarbe haben sollen. Im Rahmen der Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Aufbruch bemerkt? Wer kann Angaben zu den beiden Flüchtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

