Polizei Gütersloh

POL-GT: Terrier Charlie in Rietberg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Rietberg/ Gütersloh (MK) - Am Dienstagabend (13.02.) wurde die Polizei Gütersloh über den Diebstahl eines Hundes von einem Firmengelände an der Straße Am Bahnhof in Rietberg informiert. Die Beamten leiteten umgehend ein Ermittlungsverfahren ein. Den Erkenntnissen zufolge habe sich der Terrier Charlie zunächst den gesamten Tag auf dem nicht umzäunten Gelände der Firma aufgehalten. Gegen 19.00 Uhr fiel dem 28-jährigen Hundebesitzer auf, dass sich Charlie nicht mehr auf dem Areal befindet. Da sich das Halsband des Hundes orten ließ, konnte der Besitzer gegen 19.45 - 20.00 Uhr die Spur bis zum Zentralen Omnibusbahnhof in Gütersloh verfolgen. Dort entdeckte der 28-Jährige später das entnommene Hundehalsband in einem Mülleimer.

Bei Charlie handelt es sich um einen Jagdterrier. Das Tier hat schwarz-braunes Fell, weiße Pfoten und einen weißen Hals/ Brust.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Hundes geben oder das Tier im Tatzeitraum in Rietberg oder in Gütersloh wahrgenommen? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell