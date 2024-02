POL-GT: Ermittlungsverfahren gegen 27-jährigen Mann eingeleitet - diverse Außenspiegel beschädigt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Dienstagnachmittag (13.02.) meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei. Beiden wurden unabhängig voneinander die Portemonnaies gestohlen, die sie an ihren Kinderwagen hängen hatten. Die Taten ereigneten sich in Geschäften am Kolbeplatz und an der Kökerstraße. Die Polizei warnt. Lassen Sie Taschen niemals unbeaufsichtigt. Ob am Kinderwagengriff, in der offenen Einkaufstaschen oder ...

