Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe machen Beute an Kinderwagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagnachmittag (13.02.) meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei. Beiden wurden unabhängig voneinander die Portemonnaies gestohlen, die sie an ihren Kinderwagen hängen hatten. Die Taten ereigneten sich in Geschäften am Kolbeplatz und an der Kökerstraße.

Die Polizei warnt. Lassen Sie Taschen niemals unbeaufsichtigt. Ob am Kinderwagengriff, in der offenen Einkaufstaschen oder im Einkaufswagen. Einen schneller Blick in die Auslage nutzen viele Diebe schon, um unbemerkt an ihre Beute zu gelangen. Bewahren Sie ihre Geldbörse, Kreditkarten und persönliche Papiere am besten in verschlossenen Innentaschen von Jacken oder Mänteln auf.

Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren und informieren sie die Polizei. Dort können die Karten für das elektronische Lastschriftverfahren (Bezahlen ohne PIN) gesperrt werden. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie direkt den Polizeiruf 110!

Für die Taten am Dienstag sucht die Polizei Zeugen. Wem sind in der Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0.

