POL-GT: Einbruch in Elektrofachgeschäft - Zeugen rufen die Polizei

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Drei Männer sprachen in der Nacht zu Freitag (10.02., 02.45 Uhr) einen 20-jährigen Mann auf der Hauptstraße in Höhe der Straße Dianalust an. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand und hielt es den Angaben nach in Richtung des 20-Jährigen und forderte Geld. Der drohende Mann war zwischen 19 und 30 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und hatte der Beschreibung nach ...

mehr