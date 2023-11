Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferrohre an drei Wohnhäusern gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - An der Straßburger Straße, am Torfstichweg und am Grasweg haben Unbekannte mehrere Kupfer-Fallrohre an mehreren Tagen bis Freitag, 17.11.2023, demontiert.

Eine Anwohnerin der Straßburger Straße erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei, weil an ihrem Haus zwei Fallrohrstücke gestohlen wurden. Der Tatzeitraum lag zwischen Mittwoch, 08.11.2023, und Mittwoch, 15.11.2023. Der Tatort befand sich in Nähe der Einmündung des Heidelberger Wegs.

Am Torfstichweg, in Nähe der Einmündung der Pfälzer Straße, bauten der oder die Täter an drei Hausecken insgesamt etwa 6 Meter lange Fallrohrstücke ab. Als Tatzeit wurde der Polizei Donnerstag, 16.11.2023, zwischen 20:15 Uhr und 22:00 Uhr benannt.

Am Freitag, 17.11.2023, sollen nach der Aussage eines Zeugen Kupferrohrdiebe am Grasweg, in Nähe der Straße Am Feuerholz, ein circa ein Meter langes Stück Fallrohr gestohlen haben. Er gab an, die Diebe hätten zwischen 08:30 Uhr und 14:40 Uhr das Kupferrohr an der vorderen Hausseite zum Grasweg hin entfernt.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell