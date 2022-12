Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Bereits am 4. November kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem schwarzen Renault die "Russellstraße" und wollte nach links in die "Kleiststraße" einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Pedelec die "Kleiststraße" und wollte nach links auf den Radweg der "Russellstraße" abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 63-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

