POL-EL: Messingen - PKW in Brand geraten

Sögel (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 06:40 Uhr und 16:15 Uhr in Sögel zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter betraten zunächst das Grundstück eines Einfamilienhauses am "Kornblumenweg" und versuchten, sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Da den Tätern dies misslang, wendeten sie sich einem Anbau zu und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt. Hieraus entwendeten die ...

mehr