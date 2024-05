Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in der Innenstadt + Wahlplakat beschmiert - Unbekannte flüchten + Einbruch in Werkstatt + Scheibe eingeschlagen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in der Innenstadt

Am Kirchenplatz kam es am Samstag (25.5.) zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen Verletzungen erlitten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge griff ein 38-Jähriger gegen 20 Uhr einen zehn Jahre jüngeren Mann mit einer Glasflasche an. Der 28-Jährige mit afghanischer Staatsangehörigkeit verletzte den Angreifer, der iranischer Staatsbürger ist, im Laufe des Gerangels seinerseits durch Messerstiche. Beide Männer trugen dabei Verletzungen davon, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren. Polizeibeamte trennten die Beiden und nahmen sie fest. Zusammen mit einem Ersthelfer versorgten sie zunächst die Wunden der Beteiligten. Der Rettungsdienst brachte sie in der Folge in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittler suchen weitere Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Wahlplakat beschmiert - Unbekannte flüchten

Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Sonntag (26.5.) ein Wahlplakat der SPD in der Straße Sternmark. Er beschmierte das Plakat gegen 3.30 Uhr und flüchtete danach. Der Mann war in Begleitung einer Frau. Der Täter trug eine dunkle Mütze, ein dunkles Oberteil und eine orange Sporthose mit schwarzen Streifen. Seine weibliche Begleitung hatte dunkles, schulterlanges Haar und trug ein lila Oberteil sowie eine schwarze Hose. Beide sollen etwa 20 Jahre alt sein.

Die Ermittler suchen sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität der Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Verdacht der Volksverhetzung

Aufmerksamen Zeugen fiel am Samstag (25.5.) eine Gruppe von drei Personen in der der Walltorstraße auf. Ein Unbekannter sang zur Melodie eines bekannten Liedes ausländerfeindliche Zeilen. Die Zeugen sprachen die Gruppe gegen 21 Uhr an und forderten den Mann auf, dies zu unterlassen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem niemand verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Personengruppe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der drei unbekannten Personen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Werkstatt

In die Räumlichkeiten eines Felgenservice drang ein Unbekannter in der Grünberger Straße 140 ein. Im Zeitraum zwischen Samstag (25.5.), 17 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr brach er dazu eine Gittertür auf, in der Folge hebelte er noch zwei weitere Türen auf und gelangte schließlich in die Geschäftsräume. Ob er etwas mitnahm, ist bislang nicht bekannt. Er entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Auf ein Navigationsgerät hatte es ein Autoaufbrecher in der Reichenberger Straße abgesehen. Er schlug zwischen Freitag (24.5.), 16 Uhr und Samstag, 8.50 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten, blauen Citroen ein, durchwühlte das Fahrzeug und erbeutete schließlich das Navi. Anschließend entkam er unerkannt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

L3475/Gießen: Gerüst an Brücke beschädigt

Zwischen Mittwoch (22.5.), 16.30 Uhr und dem nächsten Morgen, 6.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Gerüst unter einer Brücke. Das Gerüst steht derzeit auf der Landesstraße 3475 unter der Autobahnbrücke der A 485. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein entsprechend großes und hohes Fahrzeug den Schaden von mehreren Hundert Euro beim Durchfahren verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Grünberg: Audi beschädigt

Einen schwarzen Audi beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (21.5.). Zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr parkte der E-Tron in der Göbelnröder Straße. In diesem Zeitraum fuhr der Unbekannte gegen Fahrerseite, anschließend flüchtete er vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Pierre Gath

Pressesprecher

