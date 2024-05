Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Versuchte Einbrüche + Scheibe an JUZ beschädigt + Widerstand geleistet + Umgefahrene Ampel verursacht Verkehrsbehinderung + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Versuchte Einbrüche

Zwei Fälle versuchter Einbrüche ereigneten sich im Stadtgebiet. Zwischen Montag (20.5.), 23 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr hebelte ein Unbekannter an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Lärchenwäldchen. Die Tür wurde dabei beschädigt, ins Innere gelangte der Unbekannte nicht.

Die Eingangstür eines weiteren Mehrfamilienhauses in der Bleichstraße ging ein Unbekannter zwischen 18.5. und 21.5. an. Auch hier stellten die Beamten mehrere Hebelmarken an der Tür fest. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand, der Unbekannte entkam unbemerkt.

In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Staufenberg: Scheibe an JUZ beschädigt

Durch stumpfe Gewalt beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe des Jugendzentrums in Mainzlar. Bei der Tat, die sich bereits am 30.4. ereignete, entstand mehrere Hundert Euro Schaden. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beabachtet? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher des Schadens geben?

Gießen: Widerstand geleistet

Beamte der Polizeistation Gießen Nord wurden am Dienstag (21.5.) in den Seltersweg gerufen, nachdem in einem Bekleidungsgeschäft ein Ladendieb aufgefallen war. In dem Laden trafen die Beamten gegen 16.15 Uhr auf den Mann. Dieser wollte das Geschäft nicht verlassen, weshalb die Streife ihn hinausgeleiten wollte. Dagegen sperrte sich der 27-jährige Mann und stellte sich zudem in den Weg der Ordnungshüter. Diese mussten den Mann letztlich zu Boden bringen und fesseln, um die Maßnahme durchsetzen zu können. Es wurde niemand verletzt.

Gegen den 27-Jährigen leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein.

Gießen: Umgefahrene Ampel verursacht Verkehrsbehinderung

Ein LKW-Fahrer stieß, bedingt durch einen Fahrfehler, gegen eine Ampel im Kreuzungsbereich der Westanlage/Rodheimer Straße. Der Fahrer informierte selbst die Polizei über den Unfall am frühen Mittwochmorgen (22.5.) gegen 2.10 Uhr. Da die Ampel drohte umzustürzen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese kümmerte sich um die Sicherung des beschädigten Ampelmasts, der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke kam ebenfalls vor Ort. Da unfallbedingt der Strom der Ampeln im Kreuzungsbereich ausfiel, musste der Verkehr auf der Kreuzung in den Morgenstunden, zunächst durch die Wachpolizei und in der Folge durch das Ordnungsamt der Stadt Gießen, geregelt werden. Im Bereich kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Buseck: Unfallflucht auf Parkplatz

Die Fahrerin eines schwarzen Seats parkte ihr Fahrzeug am Donnerstag (16.5.) gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes im Großen-Busecker Schützenweg. Als sie gegen 13 Uhr zum Alhambra zurückkam, musste sie einen frischen Schaden auf der Fahrerseite feststellen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Auto fährt gegen Gartenzaun

Am Freitag (17.5.) kam es in Saasen zu einer Unfallflucht. Gegen 23.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw einen Gartenzaun in der Bahnhofstraße. Anschließend setzte das Fahrzeug zurück, um kurze Zeit später einfach wegzufahren.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Bisher liegen keine Hinweise zum Verursacher vor.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

