POL-GI: Wappen von Dienstwagen gerissen - Zeugen gesucht + Brand in Universitätsgebäude + Einbruch in Einfamilienhaus + Mercedes flüchtet vor Kontrolle + Feuerwehrfahrzeug beschädigt + Wahlplakate beschädigt

Gießen: Wappen von Dienstwagen gerissen - Zeugen gesucht

Von etwa 50 Fahrzeugen des Landkreises Gießen entfernte ein Unbekannter an den Türen angeklebte Wappen. Teilweise konnten diese vor Ort in Mülltonnen aufgefunden werden. Der Unbekannte löste die Wappen zwischen Mittwoch (15.5.), 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.45 Uhr von den Fahrzeugtüren ab. Die Fahrzeuge standen am Riversplatz 1 auf dem dortigen Parkplatz. Die Hintergründe sind bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben? Wer kann Angaben zum unbekannten Täter machen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Brand in Universitätsgebäude

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Donnerstag (16.5.) gegen 11.45 Uhr ein Raum in einem Gebäude der Universität auf dem Campus Naturwissenschaften im Heinrich-Buff-Ring. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Schaden etwa 200.000 Euro. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gießen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Inselweg drang ein Einbrecher am Donnerstag (16.5.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Zunächst schnitt der Unbekannte einen Zaun auf und gelangte so auf das Grundstück. Dort brach er noch eine Tür und ein Fenster auf. Er durchsuchte eine Garage und die Wohnräume und erbeutete letztlich u.a. Schmuck und Bargeld. Im Anschluss entkam er unerkannt. Der Einbruch ereignete sich zwischen 10 Uhr und 12 Uhr.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Einbrecher geben?

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mercedes flüchtet vor Kontrolle

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Grünberger Straße am Donnerstagmittag (16.5.) wiesen Polizeibeamte den Fahrer eines Mercedes an, stehen zu bleiben und in den Bereich der Kontrollstelle zu fahren. Der Fahrer ignorierte die Weisungen jedoch, trat stattdessen auf das Gaspedal und flüchtete. Ein Streifenwagen verfolgte den Mercedes gegen 12.10 Uhr die Grünberger Straße entlang stadtauswärts. Dessen Fahrer raste dabei über einen Radweg, an einem Rückstau von Fahrzeugen vorbei, in Richtung der Rödgener Straße davon. Das abgestellte Fahrzeug faden Beamte kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich Eulenkopf, der unbekannte Fahrer war vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Die Beamten stellten den Mercedes sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Ermittler fragen: Wer hat den flüchtenden Mercedes bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrer geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg/K39: Feuerwehrfahrzeug beschädigt

Ein Fahrzeug der Grünberger Feuerwehr fuhr am Donnerstag (16.5.) gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 39 aus Lehnheim in Richtung Stangenrod. Ein entgegenkommendes Fahrzeug touchierte das Feuerwehrfahrzeug, statt jedoch anzuhalten, fuhr es einfach in Richtung Stangenrod weiter. Es soll sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt haben.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Pohlheim: Wahlplakat beschädigt

Ein Wahlplakat der SPD beschmierte ein Unbekannter in Watzenborn-Steinberg. Die Beschädigung wurde am Donnerstagmittag (16.5.) bemerkt, wann genau die Schmiererei stattfand, ist noch unklar. Das Plakat hing in der Neue Mitte.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Wahlplakat angezündet

Ein an einer Laterne aufgehängtes Wahlplakat der SPD zündete ein Unbekannter am frühen Freitag (17.5.) in der Frankfurter Straße an. Gegen 2.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Vorfall. Das noch brennende Plakat löschte eine Streife des Kriminaldauerdienstes, die Laterne blieb unbeschädigt. Das Plakat hing in Höhe der Hausnummer 140.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

