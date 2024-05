Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Dealer bei Kontrollmaßnahmen "Sichere Innenstädte" festgenommen + Fahrraddiebe + Renault beschädigt

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Dealer bei Kontrollmaßnahmen "Sichere Innenstädte" festgenommen

Am Freitag (10.5.) führten Beamte der Gießener Kontrollgruppe mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei (des Hessischen Präsidiums Einsatz, Direktion Mitte in Lich), Kontrollen im Bereich der Innenstadt durch. Insbesondere legten sie dabei ihren Fokus auf den illegalen Drogenhandel.

Die Beamten, die auch zivil eingesetzt waren, konnten mehrere mutmaßliche Drogenverkäufer feststellen und festnehmen.

So beobachteten sie einen Mann dabei, wie er am Freitagmittag am Kirchenplatz mehrfach Cannabis verkaufte. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bei seiner körperlichen Durchsuchung neben gut 30 Gramm Haschisch, verkaufsbereit verpackt in Konsumeinheiten, auch eine Ampulle Methadon und weitere, verschreibungspflichtige Medikamente. Der 32-Jährige wehrte sich durch Sperren gegen die folgende Festnahme. Die Beamten mussten den Mann zu Boden bringen, um die Maßnahme durchzusetzen. Dabei erlitt der Festgenommene leichte Verletzungen. Zur Überprüfung brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus.

Einen 60-Jährigen, der dem 32-Jährigen zuvor mutmaßlich das Methadon verkauft hatte, nahmen die Beamten ebenfalls am Kirchenplatz fest. Er trug zudem eine geringe Menge Amphetamin bei sich. Beide Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf sie kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Im Rahmen der Maßnahme nahmen die Beamten einen weiteren, mutmaßlichen Drogenhändler fest. Ebenfalls am Freitagmittag konnten sie beobachten, wie der 40-Jährige im Bereich des Kirchenplatzes Cannabis weitergab, zudem verkaufte er offenbar Crack. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte noch eine geringe Menge Haschisch.

Sie informierten die Justiz über den Fall, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten sie die Wohnung des Mannes in Gießen. Dabei fanden sie keine weiteren, verbotenen Gegenstände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten ebenfalls ein Strafverfahren ein.

Weitere Kontrollen werden folgen. (P.G.)

Gießen- Fahrraddiebe

In der Sieboldstraße stahlen Unbekannte zwei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf 900 Euro. Zwischen 21:15 Uhr am Dienstag (14.05.2024) und 07:30 Uhr am Mittwoch (15.05.2024) begaben sich die Diebe auf das Grundstück des Mehrparteienhauses. Dort zerstörten sie die beide Fahrradschlösser und stahlen die Räder. Zum einen strahlen sie ein weißes E-Bike mit Gepäckträger der Marke Ghost. Zum anderen ein älteres rotes Rennrad des Herstellers Puck. Zeugen, die Hinweise zu den Langfingern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Renault beschädigt

Der Besitzer eines Renaults stellte seinen grauen Clio am Dienstagabend (14.05.2024), um 18:30 Uhr, in der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 18 ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 06:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren linken Seite im Bereich des Radlaufs. Die Reparatur wird rund 1.800 Euro kosten. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum gegen den Clio gefahren und ohne sich um den Schaden zu kümmern, geflüchtet. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell