Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Nach Wachpolizisten getreten und gespuckt + Handtasche von Rollator gerissen + Einbruch + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Nach Wachpolizisten getreten und gespuckt

Nachdem der Sicherheitsdienst der Erstaufnahmeeinrichtung Hessen in der Rödgener Straße am Montagabend (13.5.) von einem Mann beleidigt und angegriffen worden war, verständigte das Personal die Polizei. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten dem Angriff ausweichen und den Aggressor festhalten. Eine Streife der Wachpolizei transportierte den 41-Jährigen gegen 22.30 Uhr schließlich zur Polizeistation Gießen Nord. Dabei griff der Festgenommene auch einen Wachpolizisten an. Er trat während des Transports in seine Richtung und spuckte ihm ins Gesicht. Der Wachpolizist blieb unverletzt. Aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens des algerischen Staatsangehörigen nahmen die Beamten ihn schließlich in Gewahrsam und setzten ihn in eine Zelle ein. Gegen den Mann leiteten sie mehrere Strafverfahren ein.

Gießen: Handtasche von Rollator gerissen

Eine 81-jährige Seniorin stieg am Montag (13.5.) in der Carlo-Mierendorff-Straße aus einem Bus aus. Gegen 13 Uhr näherten sich ihr dabei drei Unbekannte und rissen an der auf dem Rollator liegenden Handtasche. Die 81-Jährige versuchte noch, die Tasche festzuhalten, die Unbekannten entrissen ihr die Tasche jedoch und flüchteten umgehend in Richtung der Lahn. Es soll sich um drei Jugendliche oder junge Männer handeln, die dunkel gekleidet und dunkelhaarig waren. Eine Person soll einen blauen Jogginganzug getragen haben.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Carlo-Mierendorff-Straße mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität der drei unbekannten Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Einbruch

Durch Aufhebeln eines Kellerfensters gelangte ein Unbekannter in die Kellerräume eines Einfamilienhauses in Queckborn. Zuvor hatte er eine Metallsicherung am Fenster aufgebogen. So gelangte der Einbrecher in die Wohnräume des Hauses in der Straße Schnepfenhain. Er erbeutete Schmuck und entkam unerkannt. Zurück blieb ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag (12.5.), 9 Uhr und Montag, 14 Uhr.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Lich: Ford angefahren

Das Heck eines Ford Focus beschädigte ein Unbekannter am Sonntag (12.5.) auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Der Unfall auf dem Parkplatz in der Straße Zum Fuchsbau ereignete sich zwischen 9.20 Uhr und 10.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht

Am Montag (13.5.) parkte eine Toyota-Fahrerin gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Bahnhofstraße 66. Als sie etwa eine Stunde später zu ihrem roten Verso zurückkam, musste sie einen Unfallschaden an der Beifahrerseite feststellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell