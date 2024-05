POL-GI: BMW flüchtet vor Polizeistreife - Zeugen gesucht + Küchenbrand + Körperverletzung in der Innenstadt + Ohne Führerschein, aber mit Alkohol und Drogen am Steuer + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen/Heuchelheim/Lahnau: BMW flüchtet vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

Einer Streife der Polizeistation Gießen Süd fiel am Sonntagabend (12.5.) ein BMW auf, der Heuchelheimer Straße in Gießen) fuhr. Der schwarze 1er bog vor dem Streifenwagen gegen 23.15 Uhr über eine Rotlicht zeigende Ampel nach links in die Gießener Straße in Heuchelheim ab. Dabei geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr. Die Beamten schalteten Blaulicht und "Stopp Polizei" an ihrem Streifenwagen ein, um den Fahrer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen.

Die Anhaltezeichen wurden jedoch ignoriert. Stattdessen beschleunigte der BMW, überfuhr mehrfach die Mittellinie und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Die Streife verfolgte den nun flüchtenden BMW durch Heuchelheim über die Gießener Straße in Richtung der Marktstraße / Ortsausgang. Dort fuhr der BMW über die Landesstraße 3020 nach Lahnau-Atzbach. In Atzbach angekommen bremste der BMW in einer Rechtskurve stark ab. Auf dem Gehweg standen Personen, die die Verfolgungsfahrt bemerkten. Sie sprangen zur Seite, ob sie konkret gefährdet wurden, ist noch unklar.

Die Flucht ging weiter durch Atzbach in die Kinzenbacher Straße. Der Streifenwagen fuhr zu diesem Zeitpunkt etwa 120 km/h, der BMW mutmaßlich noch schneller. In Abwägung der erheblichen Gefahren für Dritte wurde die Verfolgung durch die Streife an dieser Stelle abgebrochen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der BMW, an dem sich HG-Kennzeichen befanden, nicht mehr aufgefunden werden. Im Rahmen der Verfolgung überholte der unbekannte Fahrer vermutlich mehrfach Fahrzeuge, u.a. einen Rollerfahrer. Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrers (oder der unbekannten Fahrerin) liegen bislang nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Verfolgungsfahrt beobachtet? Wer wurde durch den schwarzen 1er BMW gefährdet? Wer kann Hinweise auf den Fahrer / die Fahrerin des BMWs geben?

Zeugen richten sich mit ihren Hinweisen bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Wettenberg: Küchenbrand

In Krofdorf-Gleiberg kam es am Sonntag (12.5.) zu einem Brand in einem Wohnhaus. Gegen 15.15 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße aus. Bei Eintreffen brannte es im Bereich einer Küche. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses verhindern. Die Anwohner konnten unverletzt nach draußen gelangen, eine Person erlitt einen Schock. Zwei Katzen erlitten durch den Brand Verletzungen, sie kamen in die Tierklinik. Eine weitere Katze wird seitdem vermisst.

Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gießen: An Tür gehebelt

Die Tür eines Friseurladens versuchte ein Unbekannter in der Südanlage aufzuhebeln. Mehrfach setzte der Einbrecher an der seitlich gelegenen Tür des Ladens an, die Tür hielt jedoch stand. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin. Der Einbruchsversuch fand irgendwann zwischen 8.5. und 11.5. statt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Plakat angezündet

Ein Wahlplakat der CDU zündete ein Unbekannter am Samstag (11.5.) im Wiesecker Weg an. Das Plakat hing an einer Straßenlaterne in Höhe der Hausnummer 30 a. Die Feuerwehr löschte das Feuer, nach bisherigen Erkenntnissen blieb die Laterne unbeschädigt. Das Plakat wurde vermutlich gegen 22.15 Uhr in Brand gesetzt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Körperverletzung in der Innenstadt

Am Samstag (11.5.) kam es in der Innenstadt zu einer Schlägerei, bei der nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Personen auf einen 21-Jährigen einschlugen. Den Mann fanden Polizeibeamte in der Walltorstraße auf dem Boden liegend. Wo genau die Schlägerei passierte, ist bislang unklar, vermutlich im Bereich Asterweg/Dammstraße kurz vor 2 Uhr. Die Täter ließen den 21-Jährigen verletzt zurück und flüchteten. Den Verletzten brachten Rettungskräfte zur Abklärung in ein Krankenhaus.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Schlägerei im Bereich "Dönerdreieck" gesehen? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern, von denen einer eine beige Oberbekleidung getragen haben soll, machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Ohne Führerschein, aber mit Alkohol und Drogen am Steuer

Beamte der Polizeistation Gießen Süd kontrollierten am frühen Sonntagmorgen (12.5.) einen Audi-Fahrer in Leihgestern. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich den Beamten der Verdacht, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Vortest ergab schließlich den Wert von 0,94 Promille. Ferner räumte der Mann ein, Amphetamin konsumiert zu haben. Darüber hinaus ist er derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Seine Fahrt war damit beendet. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle, von wo aus er im Anschluss an eine Blutentnahme entlassen wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Gießen: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Auf dem Lindenplatz fuhr am Freitag (10.5.) ein Fahrradfahrer in die Seite eines schwarzen 3er BMWs. Dabei entstand eine Delle an der Beifahrertür. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Radfahrer einfach davon. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr.

Der Radler, der auf einem Herrenrad fuhr, war männlich und ca. 65 Jahre alt. Er hatte lange graue Haare sowie einen grauen Dreitagebart. Er trug einen roten Helm und eine schwarze Weste.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des Radfahrers geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz einer Musikschule in der Grünberger Straße 120 parkte am Donnerstag (25.4.) ein Toyota. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter das Heck des roten Auris. Danach flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Der Unfall wurde der Polizei erst kürzlich bekannt.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

