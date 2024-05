POL-GI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Meldung "Buseck: 14-Jährige vermisst vom 10.5.2024, 10.56 Uhr)

Gießen (ots) - Fernwald: In Einfamilienhaus eingestiegen Am Dienstag (7.5.) kam es zu einem Einbruch in Annerod. Ein Unbekannter hebelte zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr zunächst die Eingangstür des Einfamilienhauses in der Hausener Straße auf. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Räume und erbeutete u.a. Kleidung ...

