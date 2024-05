Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Laufenburg/Bad Säckingen: Zwei Transporter missachten Verkehrsregeln - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 30.04.2024, zwischen 18:00 Uhr und ca. 18:30 Uhr, sollen zwei Transporterfahrer zwischen Waldshut und Bad Säckingen sämtliche Verkehrsregeln missachtet haben. Die Polizei sucht Zeugen! Der Polizei war gegen 18:10 Uhr mitgeteilt worden, dass zwei Lieferwagen auf der B 34 zwischen Albbruck und Hauenstein an unübersichtlichen Stellen überholen würden. Die Fahrt ging so unter Missachtung der Verkehrsregeln über die A 98 bis nach Bad Säckingen weiter. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, denen die Fahrweise der beiden Transporter ebenfalls aufgefallen war, sich unter 07761 934-0 zu melden.

