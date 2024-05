Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahrradfahrendes Kind kollidiert mit Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 30.04.2024, gegen 15:50 Uhr, ist in Murg-Hänner ein fahrradfahrendes Kind mit einem Auto kollidiert. Das 10-jährige Mädchen zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie querte mit ihrem Fahrrad die L151/Landstraße aus der untergeordneten Poststraße her, als sie mit dem bevorrechtigten Pkw eines 61-jährigen Mannes zusammenstieß. Das Mädchen wurde an der Unfallstelle vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Das Auto trug durch den Zusammenstoß einen Sachschaden von rund 1500 Euro davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell