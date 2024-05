Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Jugendliche laufen auf Fahrzeugdächern - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.04.2024 gegen 22:50 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie mehrere Jugendliche über die Dächer von Fahrzeugen liefen, welche in der Rieselfeldallee in Freiburg geparkt waren.

In unmittelbarer Umgebung konnte durch eine Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd eine Jugendgruppierung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ob Schäden an den Fahrzeugen entstanden sind und ob die kontrollierte Jugendgruppierung hierfür in Betracht kommt, bedarf weiterer Abklärungen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang machen konnten und etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel: 0761 882-4421) in Verbindung zu setzen.

