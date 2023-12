Polizei Mettmann

POL-ME: Sie suchen neue Herausforderungen? Kommen Sie ins Team "110" - Kreis Mettmann - 2312107

Mettmann (ots)

Ein neues Jahr steht vor der Tür und für viele bedeutet dies auch die Frage nach neuen Herausforderungen oder persönlichen Veränderungen. Menschen, die einen guten Sinn für Gerechtigkeit haben, gerne im Team arbeiten und eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem Job mit Perspektive und geregeltem Einkommen suchen, sollten einen Wechsel zur Polizei NRW wagen.

Noch bis zum 8. Oktober 2024 können sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber mit Abitur und voller Fachhochschulreife für ein duales Studium bei der Polizei bewerben. Diese Möglichkeit steht auch allen zur Verfügung, die eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit vorweisen können.

Ein weiterer Weg zur Polizei führt neuerdings auch über die Fachoberschule Polizei, die von Bewerberinnen und Bewerbern mit mittlerem Schulabschluss besucht werden kann. Unter dem Begriff "next level" bietet die Polizei im Anschluss an die Fachoberschulreife ein duales Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW an.

Um einen der landesweit 3.000 Studienplätze für den möglichen Studienbeginn am 1. September 2025 zu bekommen, müssen sich Interessente online unter www.genau-mein-fall.de bewerben. Bewerberinnen und Bewerber für die Fachoberschule Polizei können sich über www.genau-mein-fall.de/nextlevel bewerben. Unter beiden Links sind alle wichtigen Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens sowie rund um das Studium und die Ausbildung an der Fachoberschule zu finden.

Für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Mettmann stehen Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, und Jennifer Sa Galante Baasch, als Personalwerberinnen der Kreispolizeibehörde Mettmann, persönlich jederzeit als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Unter der Rufnummer 02104-982-2222 geben sie Tipps und Auskünfte rund um die Bewerbung, das Studium und das Berufsbild Polizei. Zudem sind sie auch per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de erreichbar.

