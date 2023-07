LPI-J: Motorradfahrer gestürzt

Weimar (ots) - In Weimar eingesetzte Unterstützungskräfte aus Jena klingelten am Mittwochabend an der Wohnungstür eines 67-Jährigen in Gelmeroda. Gegen den Mann lagen mehrere Haftbefehle vor, von welchen er bisher die Geldstrafen nicht entrichtet hatte. Da er die mittlere vierstellige Summe auch gestern Abend nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

