POL-FR: Laufenburg: Mutter und Sohn verletzten sich - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 13:00 Uhr, haben sich eine Mutter und ihr Sohn bei einem mutmaßlichen Zusammenstoß in Laufenburg verletzt. Beide waren auf dem Gehweg der Le Croisicstraße talwärts unterwegs, das 9-jährige Kind mit einem Kinderfahrrad. Aus bislang unbekannter Ursache stürzten beide und verletzte sich dabei schwer. Die 30-jährige Mutter kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verlegt.

