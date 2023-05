Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiel FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC am 07. Mai 2023

Jena (ots)

Am heutigen Sonntag, den 07. Mai 2023, fand das

Regionalligapunktspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC statt. Dem Spiel wohnten 4.898 Zuschauer, darunter knapp 522 Sympathisanten der Gastmannschaft, bei.

Die aktive Fanszene traf sich im Vorfeld in der Innenstadt und begab sich mit ca. 290 Personen in einem Fanmarsch in Richtung Stadion. Bis auf vereinzelte Verkehrsbeeinträchtigungen verlief der Marsch störungsfrei.

Der Großteil der Gästefans kam per Bahn am Westbahnhof an und begab sich geschlossen in Richtung Stadion.

Hierbei kam es ebenso zu kürzeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Spiel verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle störungsfrei.

Auch in der Abreisebewegung wurden keine Vorkommnisse bekannt.

Im Ergebnis konstatiert die Landespolizeiinspektion Jena einen erfolgreichen und friedlichen Einsatz. Das Regionalligaspiel verlief grundsätzlich im sportlichen Fokus. Insgesamt wurden im Einsatzverlauf acht Strafanzeigen aufgenommen. Hiervon waren zwei Spruchbänder im Heimbereich, welche einen beleidigenden Inhalt aufwiesen.

Die Landespolizeiinspektion Jena erfuhr zur Einsatzbewältigung Unterstützung durch weitere Thüringer Einsatzkräfte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell