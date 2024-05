Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Glaswand beschädigt + Minicarfahrer alkoholisiert + Weidezaun und Schafe geklaut + Vorfall in Linienbus - Zeugen gesucht + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Glaswand beschädigt

Gegen die Glaswand eines Autohauses trat ein Unbekannter in Lützellinden. Zwischen Samstag (4.5.), 15.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr beschädigte der Unbekannte das Glas nahe des Eingangsbereichs in der Rheinfelser Straße. Das Glas splitterte, hielt aber stand.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Wettenberg: Minicarfahrer alkoholisiert

In Wißmar kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Nord am Dienstagmorgen (7.5.) einen Autofahrer. Bei der Verkehrskontrolle gegen 8.50 Uhr fiel den Beamten Alkoholgeruch beim 42-jährigen Fahrer auf. Ein durchgeführter Vortest ergab den Wert von 1,46 Promille. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann als Minicarfahrer tätig ist und mutmaßlich auf dem Weg war, Fahrgäste abzuholen. Dies konnten die Ordnungshüter durch die Kontrolle glücklicherweise verhindern. Der Fahrer musste sie stattdessen zur Dienststelle begleiten, dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens informierten sie zudem die zuständige Führerscheinstelle über den Fall.

Gießen: Weidezaun und Schafe geklaut

Einen nicht alltäglichen Diebstahl nahmen Beamte der Polizeistation Gießen Nord am 1. Mai auf. Irgendwann zwischen Dienstag (30.4.), 20.30 Uhr und dem nächsten Morgen, 8 Uhr, klauten Unbekannte nicht nur einen Weidezaun und ein dazugehöriges Gerät, sondern zudem noch mehrere Schafe.

Eine Herde Schafe steht derzeit auf einem Feld am Stadtrand der Marburger Straße in Höhe der Hangelsteinstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahmen die Unbekannten in dem Bereich zunächst etwa 200 Meter Weidezaun sowie ein elektrisches Weidezaungerät an sich. In der Folge klauten sie etwa 50 Schafe. Der Abtransport ist höchstwahrscheinlich mit einem oder mehreren großen Fahrzeugen erfolgt und dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben. Der Diebstahl wurde erst im Nachgang bemerkt, bislang sind keine Hinweise zu den unbekannten Dieben bekannt.

Die Ermittler bitten um Unterstützung: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich der Weide bemerkt? Sind dort Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die unbekannten Diebe geben? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Schafe oder des Zauns geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Vorfall in Linienbus - Zeugen gesucht

Eine Zeugin wandte sich mit einer Beobachtung an die Polizei, die sie am Freitag (3.5.) in einem Stadtbus der Linie 5 gemacht hatte. Gegen 15.30 Uhr befand sich demnach ein Kind im Bus in Fahrtrichtung Wieseck. An der Haltestelle in der Steinstraße sei ein unbekannter Mann in den Bus gestiegen. Dieser Mann habe sich auf einen Sitz setzen wollen, auf dem ein Junge im Alter von ca. 7-8 Jahren gesessen habe. Im Anschluss sei es zu einer Diskussion gekommen, dabei habe der Mann das Kind auch am Arm gepackt. Das Kind sei dann an der Theodor-Litt-Schule ausgestiegen.

Weder die Personalien des Kindes, noch die des Mannes sind bisher bekannt. Derzeit prüft die Polizei, ob eine Straftat zum Nachteil des Kindes vorliegen könnte. Der Mann wurde als etwa 180 cm groß, hellhäutig und schlank beschrieben. Er trug eine orangefarbene Mütze und eine helle Jacke. Das Kind hatte kurze, blonde Haare und trug einen gelblichen Schulranzen bei sich.

Um den Sachverhalt aufzuklären, bitten die Ermittler in diesem Kontext Zeugen, sowie den unbekannten Mann aus dem Bus und Erziehungsberechtigte des Jungen, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Unfallflucht in Lützellinden

Die Rheinfelser Straße stadtauswärts befuhr ein Skoda-Fahrer am Samstagabend (4.5.), als ihm gegen 20.15 Uhr ein schwarzer Audi entgegenkam. Dem Skoda-Fahrer zufolge geriet der Audi in den Gegenverkehr, sodass der Fahrer dem Audi auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß der Skoda gegen einen Leitpfosten. Es entstanden dabei mehrere Tausend Euro Schaden. Der unbekannte Fahrer des Audis fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich um einen Kombi gehandelt haben.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum schwarzen Audi Kombi geben? Die Ermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Türkisfarbenes Auto gesucht

Den Spuren vor Ort zufolge hat ein türkisfarbenes Auto am Samstag (4.5.) einen Unfall auf dem Parkplatz einer Baumschule verursacht. Zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr parkte dort ein Mini, der durch einen unbekannten Verursacher im Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall in der Heuchelheimer Straße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu einem türkisfarbenen Fahrzeug geben?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Tiguan beschädigt

Der Fahrer eines VW parkte sein Auto am Freitag (3.5.) gegen 14.30 Uhr am Fahrbahnrand der Löberstraße. Als er am nächsten Tag gegen 11.30 Uhr zu seinem schwarzen Tiguan zurückkam, musste er einen Unfallschaden am Fahrzeugheck feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

