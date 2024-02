Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeidirektion Hannover

Recklinghausen (ots)

Die Polizeidirektion Hannover bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem unbekannten Täter.

Der Unbekannte hat im Oktober und November 2023 an einem Geldautomaten in Hannover Bankkartendaten ausgespäht und damit in mehreren Städten im Ruhrgebiet und in Niedersachsen etliche Male Geld abgehoben. Mit Hilfe von Fotos fahndet die Polizei nun nach dem Täter. Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5720754

Rückfragen bitten wir an die Polizeidirektion Hannover zu richten.

