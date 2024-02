Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bankmitarbeiter verhindern Betrug

Recklinghausen (ots)

Ein 88-jähriger Mann aus Bottrop wäre beinahe auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Dank aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte das verhindert werden.

Der Senior bekam am Donnerstag einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Sie gaukelten dem Mann vor, sein Erspartes in Sicherheit bringen zu müssen. Der 88-Jährige glaubte die Geschichte und ging am Nachmittag zur Bank an der Kirchhellener Straße, um sein Geld abzuheben. Aufmerksame Mitarbeiter schöpften glücklicherweise Verdacht - und alarmierten die Polizei. Der Senior wurde anschließend von echten Polizeibeamten nach Hause gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Leider kommt es immer wieder zu solchen Betrugsversuchen - und nicht immer gehen sie so positiv aus. Warnen Sie auch Ihre Angehörigen regelmäßig vor den unterschiedlichsten Betrugsmaschen. Nach wie vor versuchen es viele Betrüger mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" oder auch "Schockanruf". Weitere Infos zum Thema Betrug und wie man sich schützen kann, können Sie auf unserer Internetseite nachlesen:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

