POL-GI: Kontrollen der "AG Tuner" + Geklaut und mit Kassiererin gerangelt + Versuchte Einbrüche + Garagenaufbrecher flüchtet + Auf 16-Jährigen eingeschlagen + Mehrere Keller aufgebrochen + Unfallfluchten

Gießen: Kontrollen der "AG Tuner"

Erneut nahmen fachkundige Polizeibeamte der "AG Tuner" getunte Fahrzeuge unter die Lupe. Sie kontrollierten am Dienstag (14.5.) von mittags bis in den frühen Abend hinein sowohl Pkw, als auch Motorräder. Dazu hatten sie in der Marburger Straße eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Bei zehn von insgesamt 18 Fahrzeugen gab es nichts zu bemängeln, diverse Umbauten und technische Veränderungen an diesen Fahrzeugen waren jeweils ordnungsgemäß abgenommen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich allerdings Beanstandungen an den restlichen Fahrzeugen. So kam es in vier Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Bei einem dieser Fahrzeuge stellten die Experten einen sog. "Race-Chip" im eingebauten und funktionstüchtigen Zustand fest. Weiterhin war bei diesem Fahrzeug eine Sportabgasanlage i.V.m. einer "Airbox" verbaut, die ebenfalls nicht ordnungsgemäß geprüft und abgenommen war. Bei einem weiteren Fahrzeug fanden die Beamten ein zusätzlich installiertes Soundsteuergerät, welches dazu dient, während der Fahrt via Mobiltelefon den Abgassound wahllos zu verändern. Auf die Verantwortlichen kommen nun Bußgeldverfahren zu, zudem müssen sie den ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zustand der Fahrzeuge wiederherstellen und nachweisen, was teils nicht unerhebliche Kosten nach sich ziehen kann.

Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Reiskirchen: Geklaut und mit Kassiererin gerangelt

In der Bänningerstraße ertappte eine Mitarbeiterin des dortigen TEDI-Marktes am Dienstag (14.5.) eine Frau, die mutmaßlich mehrere Artikel aus dem Laden geklaut hatte. Als die Kassiererin die Frau daraufhin ansprach, kam es gegen 18.10 Uhr zu einem Gerangel. Im Rahmen dessen schubste die Ladendiebin die Mitarbeiterin, welche zu Fall kam und dadurch leicht verletzt wurde. Die Unbekannte flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung des REWE-Marktes.

Die Flüchtige wurde als ca. 25 bis 30 Jahre alt und etwa 165 cm groß beschrieben. Sie hatte lange blonde Haare und war an beiden Armen und Händen tätowiert. Sie trug ein buntes Sommerkleid. Die Diebin führte eine helle Stofftasche, einen orangen Rucksack und einen Einkaufskorb mit sich.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen/Buseck/Laubach: Versuchte Einbrüche

In der Gießener Friedrichstraße kam es zwischen Dienstag (14.5.), 17 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr zu einem Einbruchsversuch. Ein Unbekannter hebelte sowohl an der Hauseingangstür, als auch an zwei Fenstern des Mehrfamilienhauses. Sowohl die Tür, als auch die Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand. Ein Schaden von etwa 2.000 Euro blieb zurück.

In Alten-Buseck hebelte ein Unbekannter auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Gießener Straße an einer Kellertür. Als dies nicht zum Erfolg führte, schlug der Kriminelle eine Scheibe ein. Trotzdem konnte er die Tür nicht öffnen, er floh unbemerkt vom Tatort. Der Einbruchsversuch ereignete sich irgendwann zwischen 11. Und 15. Mai.

Die Tür eines Mehrfamilienhauses in Münster beschädigte ein Einbrecher in der Straße Am Rotacker. Am Samstag (11.5.) entdeckten Anwohner Hebelspuren an der Haustür. Der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, misslang dem Unbekannten, er entkam unbemerkt. Wann genau er zuschlug, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei sucht zu allen Fällen Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Garagenaufbrecher flüchtet

Einen Dieb, der gerade eine Garage aufbrach, ertappte ein aufmerksamer Zeuge in Ettingshausen. Am Dienstag (14.5.) hörte der Zeuge gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung einer verschlossenen Garage in der Straße Steinbruch. Als er nachsah, erblickte er den Unbekannten und sprach ihn an. Der flüchtete sofort, nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts aus der Garage mit. Der Unbekannte wurde als ca. 180 cm - 185 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er erschien sportlich und trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Auf 16-Jährigen eingeschlagen

Ein 16-Jähriger lief am Donnerstag (14.5.) gegen 18.25 Uhr die Ringallee entlang. In Höhe des Schwimmbads schlug plötzlich ein Unbekannter auf ihn ein. Der Jugendliche fiel zu Boden. Erst nachdem ein Zeuge einschritt, flüchtete der Angreifer. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Flüchtige hatte eine helle Hautfarbe, eine kräftige Statur und eine Glatze. Er war etwa 175 cm groß und ca. 30 - 40 Jahre alt. Er trug ein graues T-Shirt mit Drachenmuster.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Hintergründen geben? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Schlägers machen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Mehrere Keller aufgebrochen

In der Ostanlage drang ein Unbekannter am Dienstag (14.5.) zwischen 7 Uhr und 21 Uhr in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Er verschaffte sich Zugang zu mehreren Parzellen und durchsuchte diese. Bisher wurde der Diebstahl von einem Fahrrad und einen Werkzeugkoffer aus den Kellerräumen festgestellt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Meist verschaffen sich die Täter Zugang durch unverschlossene Haus- und Kellertüren oder durch schlecht gesicherte Kellerverschläge. Kellertüren und Nebeneingänge sollten daher der Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts nachstehen.

Um es Einbrechern möglichst schwer zu machen, rät die Polizei:

- Halten Sie Kellertüren stets geschlossen und bewahren Sie im Keller keine Wertsachen auf. - Sichern Sie abgestellt Fahrräder auch im Keller mit massiven Falt-, Bügel- oder Kettenschlössern. Nutzen Sie GPS-Tracker oder akustische Warnsysteme. - Sichern Sie Scharniere und Latten des Verschlags mit durchgehenden Schlossschrauben. - Verwenden Sie mehrere stabile Vorhängeschlösser und massive Riegel mit verdeckter Verschraubung. - Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz. - Bringen Sie an Kellerfenstern zusätzliche Sicherungen an. - Bauen Sie sowohl in Kellertür als auch in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes Schloss mit Antipanikfunktion ein. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude und auf dem Grundstück. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. - Bei baulichen Veränderungen sollten Sie Rücksprache mit dem Vermieter halten.

Gießen: BMW beschädigt

Etwa 2.500 Euro wird die Reparatur eines BMWs kosten, der am Fahrbahnrand der Landgrafenstraße geparkt war. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (8.5.), 8 Uhr und Freitag, 19 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Heck des schwarzen X3. Im Anschluss fuhr er einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Linden: Spiegel abgefahren

Innerhalb nur 25 Minuten fuhr ein Unbekannter den Außenspiegel eines VWs in Leihgestern ab. Der Fahrer des schwarzen Fox parkte sein Auto gegen 9 Uhr am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verursacher den Außenspiegel auf der Fahrerseite, zudem wurde die Seite zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

