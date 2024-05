POL-GI: Gießen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Meldung des Führungs- und Lagedienstes "Suche nach 36-jähriger Vermisster aus Gießen 22.05.2024" vom 22.5.2024, 2.20 Uhr)

Gießen (ots) - -- Gießen: Kat abgebaut - In der Troppauer Straße und in der Arndtstraße schlugen über Pfingsten Kat-Diebe zu. Zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr parkte in der Troppauer Straße, in Höhe der Hausnummer 30, ein blauer VW Polo. Die Täter bauten den ...

mehr