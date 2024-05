Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Diebe bauen KAT ab + Wahlplakate in Laubach gestohlen + Wahlplakat in Gießen angezündet + Einbruch in Grillhütte scheitert +

Gießen

Gießen: Kat abgebaut -

In der Troppauer Straße und in der Arndtstraße schlugen über Pfingsten Kat-Diebe zu. Zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr parkte in der Troppauer Straße, in Höhe der Hausnummer 30, ein blauer VW Polo. Die Täter bauten den Katalysator des VW ab. Am Montag, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis ca. 17.44 Uhr machten sich die Kat-Diebe in der Arndtstraße an einem schwarzen Toyota Prius zu schaffen und ließen die Abgaseinrichtung des Wagens mitgehen. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Laubach: Wahlplakate gestohlen -

Im Stadtgebiet Laubach sowie in den Ortsteilen Ruppertsburg, Wetterfeld und Gonterskirchen ließen Diebe Wahlplakate der Partei "AfD" mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr und Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr insgesamt knapp 25 Doppelplakate erbeuteten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zur genannten Zeit beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: Wahlplakat brennt -

Am frühen Freitagmorgen zündelten Unbekannte in der Frankfurter Straße an einem Wahlplakat. Gegen 02.40 Uhr entdeckte eine Streife der Bundespolizei das in Flammen stehende Plakat der SPD an der Einmündung zur Robert-Sommer-Straße. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Hungen: Diebe an der Grillhütte -

Auf Beute aus der Grillhütte hatten es Diebe in der vergangenen Woche abgesehen. Die Täter knackten das Schloss des Schlagbaums auf dem Weg zur Grillhütte und hebelten an den Holzverschlägen zweier Fenster. Sie schafften es nicht gewaltsam in die Hütte einzudringen. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Diebe zwischen Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr und Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr an der Grillhütte beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06401) 91430 an die Polizeistation in Grünberg zu wenden.

