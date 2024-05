Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.05.24 (2)

Eschwege (ots)

Gegen geparktes Auto

Um 06:41 Uhr befuhr heute Morgen ein 72-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Kleinbus von einem Parkplatz in die Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf ein. Dabei übersah er einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 5000 EUR kam.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 07:49 Uhr befuhr heute Morgen ein 43-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Straße "Schützengraben" in Eschwege in Richtung der Niederhoner Straße. An der dortigen Ampel ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein. Als er beabsichtigte die Fahrspur zu wechseln, um rechts abbiegen zu können, setzte er sein Auto zurück, übersah dabei aber den mittlerweile dahinterstehenden Pkw, der von einem 47-jährigen Eschweger gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1200 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 11:09 Uhr befuhr heute Vormittag ein 40-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die Danziger Straße in Hessisch Lichtenau. Aufgrund einer plötzlichen auftretenden gesundheitlichen Beeinträchtigung verlor er kurz die Kontrolle über das Auto und fuhr dadurch gegen den Fahrradträger eines geparkten Autos. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR an dem Fahrradträger. Der 40-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 06.05.24, 18:00 Uhr und dem 07.05.24, 07:45 Uhr wurde in der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau ein dort abgestellter VW Bulli durch Unbekannte beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz des ehemaligen Hotels "Zur Lichten Aue" abgestellt. Unbekannte brachen zunächst das Auto auf und rissen die Armaturen aus ihrer Verankerung. Des Weiteren wurde im Motorraum gezündelt, wodurch das Fahrzeuginnere komplett verrußt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht kam es im Bereich der Beruflichen Schule in der Südbahnhofstraße zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte besprühten mit schwarzer Farbe mehrfach eine Außenwand der Schule sowie die Mauer der gegenüberliegenden Sporthalle mit politischen Parolen. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

