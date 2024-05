POL-ESW: Pressebericht vom 03.05.2024 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege In Gegenverkehr geraten Am gestrigen Maifeiertag befuhr um 09:30 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die B452 aus Richtung Wehretal-Reichensachsen kommend in Fahrtrichtung Eschwege. In Höhe der Abfahrt zum Hessenring geriet der 18-Jährige vermutlich aufgrund von Müdigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines 76-jährigen Eschwegers. Obwohl niemand ...

mehr