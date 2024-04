Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bielefeld (ots)

Schm / Am 18.04.2024, gegen 21:07 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Detmolder Straße / Otto-Brenner-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Zur o. g. Zeit befuhr ein Rettungswagen aus dem Kreis Gütersloh mit Sonder- und Wegerechten die Detmolder Straße stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 62-jähriger Bielefelder mit seinem PKW die Otto-Brenner-Straße in Fahrtrichtung Osningstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend prallte der Rettungswagen gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage und beschädigte diese erheblich. Eine 62-jährige Fußgängerin aus Bielefeld, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Lichtzeichenanlage befand, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ihr 27-jähriger Sohn, welcher mit seiner Mutter gemeinsam unterwegs war, wurde leicht verletzt. Die Art der Beteiligung am Verkehrsunfall ist derzeit bei beiden Fußgängern noch nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen dazu dauern an. Im Rettungswagen erlitten der 24-jährige Fahrzeugführer und eine 24-jährige Notfallsanitäterin, beide aus Bielefeld, leichte Verletzungen. Ein 27-jähriger Patient im Rettungswagen wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Ereignis schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle erfolgte der Transport aller Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. Zur Klärung der Unfallursache und Spurensicherung wurde das Unfallaufnahmeteam des PP Bielefeld hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ca. 360. 000 Euro.

