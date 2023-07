Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel/Geschwindigkeitsmessungen ein voller Erfolg

Coesfeld (ots)

Auffällig viele Verkehrsteilnehmer waren am Wochenende auf der L835 zu schnell. Ganze 181 Verstöße wurden festgestellt; das entspricht bei 754 gemessenen Verkehrsteilnehmern ca. 24 Prozent. Darunter befanden sich 76 Motorräder.

Den größten Teil der Verstöße machten Verwarnungen mit einer Zahl von 114 aus. Darüber hinaus wurden 67 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. In sieben Fällen droht den Fahrern ein Fahrverbot, davon 6 Motorradfahrern. Das bedeutet, dass sie mit mindestens 91 km/h unterwegs waren.

Den "Sieg des Tages" trug ein Motorradfahrer aus Coesfeld davon. Abzüglich 4 km/h Toleranz fuhr er 109 km/h in einer 50er Zone, was ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot nach sich zog.

Zusätzlich wurden noch Lasermessungen durchgeführt, in deren Rahmen insgesamt 16 Verstöße festgestellt wurden.

Lärmmessungen konnten einen weiteren Verstoß aufdecken. Hier ist der Kreis Coesfeld aktuell aktiv und appelliert an beliebten Motorradstrecken an die Fahrer, ihren Geräuschpegel so niedrig wie möglich zu halten.

