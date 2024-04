Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerin oder Fahrer eines silbernen Pkw Kombis gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Am Mittwoch, 10.04.2024, wurde eine Radfahrerin an der Vogteistraße in Höhe einer Parkplatzzufahrt leichtverletzt, weil sie wegen eines abbiegenden silbernen Mercedes Kombi stark abgebremst habe und gestürzt sei. Die Autofahrerin oder der Fahrer soll den Abbiegevorgang nicht durchgeführt haben und in Richtung der Eckendorfer Straße weiter gefahren sein.

Die 46-jährige Bielefelderin fuhr gegen 11:10 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg entlang der Vogteistraße in Richtung der Eckendorfer Straße. Als sie die Einfahrt zu einem Baumarkt erreichte, soll der silberne Mercedes geblinkt haben. Die Radfahrerin und ein Zeuge erkannten zeitgleich eine Fahrbewegung des Pkw nach rechts in Richtung des Radwegs und des Kundenparkplatzes. Aus diesem Grund bremste die 46-Jährige stark und stürzte mit ihrem Pedelec.

Die leichtverletzte Radfahrerin trug einen Fahrradhelm, wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt und im Anschluss in der Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses medizinisch versorgt. An dem Fahrrad entstanden leichte Kratzer. Der Sachschaden soll etwa 20 Euro betragen.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell