Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf der A2

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld - BAB 2 - Oelde - Auf Grund der Wetterlage ereigneten sich am 17.04.2024 auf der Bundesautobahn 2, im Bereich Oelde - Herzebrock-Clarholz, vier Verkehrsunfälle.

Gegen 20:30 Uhr kam es, auf Grund von Hagel und Glatteis, zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz, zu einer Kollision mit insgesamt 14 beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden sieben Personen verletzt, vier davon schwer.

Nach aktuellen Erkenntnissen konnte ein 29-jähringer Dortmunder mit seinem Audi RS6, mutmaßlich aufgrund seiner nicht der Witterung angepassten Geschwindigkeit, nicht mehr rechtzeitig auf den durch auftretenden Hagel verlangsamten Verkehr reagieren. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er zunächst mit einem BMW 1er auf dem linken Fahrstreifen zusammen, prallte dann gegen den Sattelauflieger eines Lkw auf der rechten Spur und kam anschließend, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Audi wurde hierbei schwer verletzt.

Der Fahrer eines herannahenden Skoda Karoq konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem Sattelauflieger. Bei diesem Unfall wurde ersten Erkenntnissen zu folge niemand verletzt.

Kurz vor der Unfallstelle ereignete sich im Rückstau kurz darauf ein weiterer Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Demnach fuhr der Fahrer eines Seat Cordoba auf eine Fahrzeugführerin in ihrem Fiat Panda auf. Der Fiat wurde daraufhin gegen einen Seat Leon und einen Mercedes-Benz C220 geschoben. Dabei wurden nach jetzigem Stand drei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt.

Der Fahrer eines Opel Mokka geriet mit seinem Fahrzeug, im Bereich der oben genannten Unfallörtlichkeit, von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben, wobei er sich leicht an der Hand verletzte. Da der Fahrzeugführer einräumte, alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben, ordneten die Beamten die Entnahme eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Die Fahrbahn wurde gegen 06:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Insgesamt ereigneten auf den Autobahnbereichen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bielefeld, im Zeitraum von ca. 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr, 23 witterungsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen elf Personen verletzt wurden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell