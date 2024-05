Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.05.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 09:26 Uhr befuhr gestern Morgen ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Heyerode die B 249 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Wanfried beabsichtigte er nach links in die dortige Eschweger Straße einzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, der von einem 43-Jährigen gefahren wurde, der ebenfalls aus der Gemeinde Heyerode kommt. Der Pkw des 69-Jährigen kam durch die Wucht des Aufpralls auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Dabei wurde noch ein dort aufgestelltes Verkehrsschild beschädigt. Der 43-Jährige erlitt bei dem Unfall eine Fraktur und Prellungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird mit ca. 21.000 EUR angegeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; die B 249 war ab 11:05 Uhr wieder frei befahrbar.

Unfallflucht

Ein 53-Jähriger aus Schimberg parkte gestern Vormittag seinen Pkw auf dem Parkplatz "Werdchen" in Eschwege. Zwischen 10:30 Uhr und 12:20 Uhr wurde das Fahrzeug beim Ausparken durch einen anderen Pkw angefahren, wobei der Fahrer - ein 27-Jähriger aus Göttingen - seine Fahrt fortsetzte. Da der Unfall durch Zeugen beobachtete wurde, konnte dieser schnell ermittelt werden. Insgesamt entstand geringer Sachschaden.

Wildunfall

Um 01:27 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 43-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Brand

Um 17:30 Uhr wurde ein Brand im Bereich des Jugendraumes in Waldkappel-Gehau gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass im Jugendraum diverse Holzstücke in einem Ofen verbrannt wurden. Die Asche wurde anschließend an einem angrenzenden Hang entsorgt. Da die Asche noch nicht erloschen war, kam es im Hangbereich zu einem Feuer, wodurch auch ein nahegelegener Schuppen teilweise in Brand geriet. Die verantwortlichen Kinder konnten ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Im Einsatz war die freiwillige Feuerwehr aus Gehau.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 03:03 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag eine 33-Jährige aus Suhl mit ihrem Pkw die B 400 in Richtung Sontra. Im Kreisverkehr "Blinde Mühle" kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte dadurch mit dem Fahrzeug gegen die dortige Leitplanke. Der Pkw wurde dabei stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Um 01:34 Uhr wurde in der vergangenen Nacht in Herleshausen ein Zigarettenautomat durch Unbekannte gesprengt. Um 01.34 Uhr hörten Anwohner der Straße "Hainertor" einen lauten Knall und konnten noch beobachten wie zwei Personen mit Fahrrädern in Richtung Stadtmitte flüchteten. Einer der Tatverdächtigen ist von schlanker Figur und trug eine Kappe. Von dem zweiten Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor. Vor dem Automaten lagen noch Zigaretten und Bargeld verstreut. Inwieweit die beiden Tatverdächtigen Bargeld und Zigaretten entwendet haben, bedarf noch der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Brand

Um 15:40 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen gemeldet. Brandbetroffen war die Waschküche, wo es im Bereich des Wäschetrockners zum Brandausbruch kam. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Witzenhausen und Gertenbach, die das Feuer schnell gelöscht hatten. Als vorläufige Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Personen wurden nicht verletzt.

Versuchter Einbruch

Am 05.05.24, um 03.42 Uhr, schlug die Alarmanlage eines Anwesens in der Straße "Vor der Katze" in Ermschwerd an, nachdem augenscheinlich versucht wurde über den Innenhof zum Wohnhaus zu gelangen. Vermutlich überstiegen der oder die Täter zuvor einen Maschendrahtzaun des Nachbargrundstückes, um im Anschluss eine Tür zum Innenhof gewaltsam zu öffnen. Nachdem diese aufgehebelt wurde, wurde der Alarm ausgelöst, worauf die oder die Täter die Flucht ergriffen. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

