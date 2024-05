Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alarmanlage verhindert Diebstahl

Jena (ots)

Als die Alarmanlage eines Pkw auslöste, ließen zwei unbekannte Täter von ihrem Einbruchsversuch ab. In der Felsenkellerstraße griffen diese zwei Fahrzeuge an, um in den Innenraum zu gelangen. Bei einem der Pkw wurde dadurch die Alarmanlage ausgelöst, sodass die Täter das Weite suchten. Die Straftat ereignete sich am Samstagmorgen zwischen 06:30 und 06:45 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich beim Inspektionsdienst Jena unter id.lpi.jena@polizei.thueringen oder 03641 810 unter Angabe des Aktenzeichens 0115185/2024 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell