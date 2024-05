LPI-J: E-Bike geklaut und später wiedergefunden

Jena (ots) - Am Samstag den 04.05.2024 gegen 13 Uhr kam es im Innenstadtgebiet Jena zu einer Körperverletzungshandlung zum Nachteil eines 57-Jährigen. Dieser ist mit zwei noch unbekannten Täter in verbalen Streit geraten, in dessen Folge einer der Täter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte ging zu Boden und wurde dort von beiden Tätern getreten. Im Anschluss flüchteten die Täter in ...

