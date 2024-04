POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Seitenspiegel abgefahren

56307 Dernbach (ots) - Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr wurde durch Anwohner ein kleines Feuer auf einem Feld nahe der Sonnenstraße in Dernbach gemeldet. Das Feuer wurde durch die Anwohner selbstständig gelöscht. Der/die Verursacher/in ist/sind bislang unbekannt. Im näheren Umfeld wurden durch Zeugen Kinder gesehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

