Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.02.2024

Goslar (ots)

Am 03.02.2024, gegen 17:52 Uhr, kam es auf der B243 zwischen Seesen und Bornhausen, in Fahrtrichtung Bornhausen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 25jährige Alleinbeteiligte kam aus bislang unbekannter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie stark einen Baum, beschädigt drei Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor sich der PKW der Alleinbeteiligten in einem weiteren Baum verkeilte und zum Stehen kam. Aufgrund der Kollision und der damit verbundenen Deformierung des PKW konnte sich die schwerverletzte Alleinbeteiligte nicht eigenständig aus dem PKW befreien. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr, wie auch weiteren Rettungskräften, konnte die Verunglückte geborgen und an der Unfallstelle umgehend medizinisch versorgt werden. An dem verunfallten PKW entstand ein Totalschaden. Gesamtschaden ca. 15.000,- Euro. Die B243 wurde zwischen Seesen und Bornhausen über den Zeitraum der Bergungsarbeiten vollgesperrt.

