POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 04.02.2024

Goslar (ots) - Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 03.02.24 Verkehrsunfallflucht Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, den 02.02.24, in der Zeit zwischen 10 - 10:25 Uhr. Auf einem Parkplatz eines in der Breiten Straße ansässigen Pflegedienstes, wurde an einem geparkten Firmenfahrzeug durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer, ein Schaden an der hinteren Stoßstange des Pkw Toyota verursacht. Der ...

