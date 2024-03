Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannter Kradfahrer mit entwendetem Kennzeichen unterwegs

Unna (ots)

Am Freitag (01.03.2024) bemerkten gegen 07.40 Uhr Polizisten in Unna auf der Friedrich-Ebert-Straße/Platanenallee in Höhe des Kreisverkehrs am Kreishaus einen Fahrer eines dunklen Kleinkraftrades. Er stand dort mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg. Bei Erblicken des Streifenwagens setzte sich der Unbekannte in Bewegung.

Er befuhr mehrere Straßen im Bereich des Schulzentrums Königsborn. Das durch die Beamten eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn nahm der Unbekannte augenscheinlich wahr, zum Stehen kam er aber nicht und fuhr unter anderem beim Überholen anderer Fahrzeuge in den Gegenverkehr. Als er dann auf einen stark besuchten Gehweg einbog, mussten mehrere Schüler, die dort zu dem Zeitpunkt unterwegs waren, zur Seite ausweichen.

Die Abfrage des Kennzeichens ergab, dass dieses am Sonntag, 25.02.2024 gegen 03.20 Uhr an der Wilhelmstraße in Holzwickede entwendet wurde. Neben dem Kennzeichen konnte auch der Fahrzeugführer erkannt werden.

Hinweise auf den gesuchten Fahrzeugführer:

- Männlich - Heller Hautton - Stämmige Figur - Motorradhelm: blau, weiß, schwarz - Schwarze Winterjacke - Schwarzer Rucksack von VANS und schwarze Umhängetasche - Dunkelgraue Jeanshose - Dunkle Schuhe

Wer kann Angaben zum Fahrzeugführer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell