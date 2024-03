POL-UN: Unna - Serie von Pkw-Aufbrüchen - unterschiedliche Gegenstände erbeutet

Werne (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28.02.2024) auf Donnerstag (29.02.2024) sind Unbekannte in ein Versicherungsbüro eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße in Werne eingedrungen. Zwischen 18.30 Uhr und 7.15 Uhr drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie Bargeld. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei ...

mehr