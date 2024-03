Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch

Bönen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (29.02.2024) überraschte ein Bewohner einer Doppelhaushälfte an der Adalbertstraße zwei Einbrecher in seiner Küche.

Die Unbekannten hatten das Küchenfenster aufgehebelt, woraufhin der Geschädigte den verdächtigen Geräuschen nachging. Als die dunkel gekleideten, männlichen Täter ihn bemerkten, flüchteten sie durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Nachersten Feststellungen haben sie nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921-3220, 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell