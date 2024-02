POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Werne (ots) - Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag (27.02.2024) zum Teil erhebliche Überschreitungen festgestellt. So wurden an einer Kontrollstelle in Werne an der Hammerstraße insgesamt 2686 PKW gemessen. 312 davon waren zu schnell. 30 Fahrende erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, zwei davon auch Fahrverbote. Ein ganz schneller Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin war mit 85 km/h ...

