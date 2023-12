POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung der belgischen Polizei

Trier (ots) - Bereits am 5. Dezember, in der Zeit von 21:45 Uhr und 22:05 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße in Trier. Der mittlerweile bekannte 26- jährige Täter verschaffte sich in der Balthasar-Neumann-Straße gewaltsam und lautstark Zutritt zu einer Wohnung. Die in der Wohnung lebende 31-jährige Geschädigte wurde infolge der Geräusche aufmerksam und konnte den ...

mehr