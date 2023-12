Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Täter nach Einbruch festgenommen

Trier (ots)

Bereits am 5. Dezember, in der Zeit von 21:45 Uhr und 22:05 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße in Trier.

Der mittlerweile bekannte 26- jährige Täter verschaffte sich in der Balthasar-Neumann-Straße gewaltsam und lautstark Zutritt zu einer Wohnung. Die in der Wohnung lebende 31-jährige Geschädigte wurde infolge der Geräusche aufmerksam und konnte den Täter auf frischer Tat in ihrer Wohnung antreffen, woraufhin er die Flucht über den Balkon in Richtung Wasserweg ergriff.

Im Nachgang soll derselbe Täter sich gegen 22:50 Uhr an einem Fenster eines weiteren Einfamilienhauses in der Maximinstraße zu schaffen gemacht haben, brach jedoch sein Vorhaben erfolglos ab.

Er konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizei Trier angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der 26-Jährige am 6. Dezember dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er in die JVA eingeliefert.

Ob der Täter für weitere gleichgelagerte Straftaten in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

