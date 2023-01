Bensheim (ots) - Mehrere Smartphones im Wert von insgesamt über 6000 Euro, erbeuteten Kriminelle am späten Montagabend (16.01.), gegen 23.30 Uhr, beim Einbruch in einen Telekommunikations - Shop in der Hauptstraße. Die Täter schlugen zunächst mit einem Stein eine Scheibe der Filiale ein und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort. Zeugen beobachteten ...

