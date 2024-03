Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat aufgesprengt

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen (01.03.2024) einen Zigarettenautomaten an der Derner Straße, Höhe Unkeler Weg, in Kamen aufgesprengt.

Zeugen hörten gegen 4.40 Uhr einen lauten Knall. Bei der Tatortaufnahme fanden die Einsatzkräfte Kunststoffteile großräumig über Gehweg und Fahrbahn verteilt.

Die Täter erbeuteten Zigarettenpackungen.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell