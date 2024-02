Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Körperverletzung in der Lahnstraße + Komplettradsatz gestohlen + Unfallflucht- Polizei sucht nach einem Citroen Berlingo + 12.000 Euro Schaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Körperverletzung in der Lahnstraße

Marburger Polizisten wurden in der vergangenen Nacht (29.02.2024) zu einem Verletzten in die Lahnstraße gerufen. Drei Unbekannte hatten den 22-Jährigen offensichtlich angegriffen und traktiert. Als ihr Opfer zu Boden fiel, traten die Täter auf ihn ein. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Wer hat den Angriff gegen 04:40 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den drei Tätern geben, die dunkel gekleidet waren und dunkle Kapuzen trugen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg-Cappel: Komplettradsatz gestohlen

Diebe machten sich zwischen 18:00 Uhr am Dienstag (27.02.2024) und 08:30 Uhr am Mittwoch (28.02.2024) an einem blauen MG Motor zu schaffen. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße "Im Rudert", als die Unbekannten den MG Marvel auf Pflastersteine aufbockten, alle vier Räder abmontierten und samt dieser flüchteten. Die vier 19 Zoll Michelin Reifen samt Alufelgen kosten rund 2.000 Euro. Zudem wurden die Bremsscheiben des Autos beschädigt. Hier wird der Schaden mit 1.750 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Räder geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Dautphetal-Wolfgruben: Unfallflucht- Polizei sucht nach einem Citroen Berlingo

Im Zeitraum, zwischen Mittwoch (14.02.2024), 19:30 Uhr und Donnerstag (15.02.2024), 07:30 Uhr, fuhr ein Unbekannter offenbar beim Wenden gegen eine Grundstücksmauer in der Oberen Bergstraße. Hierbei verursachte er einen rund 400 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei stellte an der Unfallstelle Rücklichtfragmente des vermeintlichen Unfallfahrzeugs sicher, die einem Citroen Berlingo zuzuordnen sind. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun um Hinweise zu solch einem Pkw, bei dem sehr wahrscheinlich der linke Rückscheinwerfer beschädigt sein müsste. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Biedenkopf-Wallau: 12.000 Euro Schaden

Einen 12.000 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem Ford. Der graue Focus stand zwischen Montagabend (26.02.2024), 17:00 Uhr und Dienstagmorgen (27.02.2024), 06:50 Uhr in der Theodor-Meissner-Straße. Vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren stieß der Unfallfahrer mit seinem Lkw oder Pritschenwagen gegen den Ford und demolierte den Focus am gesamten Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell