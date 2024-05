Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Jena (ots)

Am Wochenende stellte die Polizei Jena im Rahmen von Verkehrskontrollen im Innenstadtgebiet mehrere Fahrzeugführer fest, welche mit Pkw, Fahrrädern und auch E-Scootern alkoholisiert oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, unterwegs waren. Ein 28-Jähriger E-Scooter Fahrer hatte hierbei im Rahmen der Kontrolle am Samstagmorgen einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille, weshalb bei diesem eine Blutentnahme zur Bestimmung des Blutalkoholwerts im Uniklinikum Jena durchgeführt wurde. Ebenfalls Samstag Früh war ein 24-Jähriger Fahrradfahrer unterwegs, welcher im Rahmen der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille vorwies, weshalb auch bei diesem eine Blutentnahme im Uniklinikum Jena durchgeführt werden musste. Samstagvormittag wurden zwei Fahrzeugführer von PKWs kontrolliert, wobei bei beiden ein positiver Drogenvortest durchgeführt wurde. Eine Blutentnahme zur Bestimmung der Konzentration im Blut war hier ebenfalls in beiden Fällen die Folge. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde dann noch ein weiterer PKW-Fahrer kontrolliert, bei welchem ein positiver Drogenvortest durchgeführt wurde und welcher zeitgleich noch einen Atemalkoholwert von 0,90 Promille aufwies. Auch hier wurde erneut eine Blutentnahme durchgeführt. Allen Fahrzeugführern, wo ein Verstoß festgestellt werden konnte wurde im Anschluss die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell